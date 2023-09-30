Военком Петербурга отрицает информацию об очередях в военкоматы

Военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Урмансов заявил, что, появившаяся в СМИ информация об очередях из сотрудников организаций и предприятий в военкоматы города, не соответствует действительности.

По словам господина Урмансова, комиссариаты работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме. При этом воскресенье, 1 октября, не является крайней датой, когда можно подать сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, работающих на предприятиях, приводит слова военкома пресс-служба Минобороны.

Урмансов также отметил, что все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев сообщила об очередях в военкоматах города. По информации издания, значительная часть стоявших в очереди — сотрудники отделов кадров, которые пришли подать данные по воинскому учету своих коллег.

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