В Петербурге выстроились очереди в военкоматы

В пятницу, 29 сентября, в военные комиссариаты в разных районах Санкт-Петербурга выстроились очереди. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщила «Фонтанка».

Как уточняет издание, значительное число ожидающих — это сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету. Связано это может быть с тем, что 1 октября вступают в силу поправки к КоАП РФ, ужесточающие наказание за нарушения в этой сфере. Размер штрафа вырастет с 5 тыс. до 400–500 тыс. рублей в зависимости от статьи.

Очереди в военкоматы были зафиксированы как минимум в трех районах Петербурга — Кировском, Центральном и Выборгском.

Ранее «Ъ» писал, что 29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу. Согласно документу, осенью в армию призовут 130 тыс. человек. Призваны будут военнообязанные граждане, от 18 до 27 лет годные по состоянию здоровья и не состоящие в запасе. Осенний призыв начнется 1 октября и закончится 31 декабря.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте