В Липецке ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе

Власти Липецка ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера на муниципальном уровне из-за аварии на водоводе диаметром 600 мм. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина. С 28 сентября часть города остается без водоснабжения.

«Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования. Сейчас подрядчик готовит хомут и во второй половине обещает устранить пробоину. В этом случае к вечеру мы сможем восстановить водоснабжение»,— написала госпожа Уваркина в Telegram-канале.

Авария на водоводе произошла 28 сентября. Без водоснабжения остались жители около 20 микрорайонов. Давление воды в некоторых квартирах снизили, чтобы отремонтировать водовод. Как сообщила сегодня мэр города, в ночь на 30 сентября аварийные бригады пытались добраться до поврежденной части водовода, но работа осложнялась из-за обвала грунта.

Лусине Баласян