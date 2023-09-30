ФАС проверит на Кубани нарушение закона о конкуренции на рынке нефтепродуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) против семи компаний в пяти российских регионах возбудила административные дела о нарушении закона о конкуренции на рынке нефтепродуктов. На Кубани дела были возбуждены против двух компаний — «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и «Славянск ЭКО» — по признакам заключения антиконкурентного соглашения. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, дела об административных нарушениях возбуждены ФАС в Дагестане, Белгородской и Ростовской областях, Ставропольском крае.

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, компании продавали с нефтебаз моторное топливо по завышенной стоимости.

Напомним, Правительство РФ решило закрыть приграничные портовые базисы для вывоза бензина и дизельного топлива. При этом хранящееся в цистернах горючее было решено направить на внутренний рынок. От участников рынка потребовали срочно снизить цены на топливо на АЗС и привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.

Андрей Пугачев