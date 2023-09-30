Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики. Российский лидер отметил, что отношения стран развиваются в духе «стратегического партнерства».

«Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности»,— говорится в телеграмме президента.

Аслан Бжания в интервью ТАСС сегодня, 30 сентября заявил, что совместно с Россией прорабатывается вопрос о признании независимости Абхазией еще несколькими странами.

26 августа Владимир Путин поздравил Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республики. Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года.

Лусине Баласян