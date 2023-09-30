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Коммерсантъ FM
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Сальдо заявил о завершении мероприятий по интеграции Херсонской области в РФ

Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в финансовую, кредитную и правовую системы РФ завершены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Работают органы законодательной, исполнительной, местной (муниципальной), судебной власти, региональные органы практически всех федеральных министерств и ведомств»,— сказал господин Сальдо «РИА Новости».

«Совершенствование мероприятий» по интеграции продлится до начала 2026 года. К 2030 году, уточнил губернатор, Херсонская область выйдет на общероссийский уровень социально-экономического развития.

После присоединения к РФ в сентябре 2022 года в Херсонской области провели ремонт 40 км уличной дорожной сети в пяти райцентрах, 110 км автомобильных дорог регионального значения. Также отремонтированы 17 школ, построены две спортивные площадки.

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