СКР возбудил дело по факту ДТП в Москве с пятью пострадавшими

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту аварии в центре столицы. Автомобиль Mercedes выехал на тротуар и сбил пять человек, в том числе двух девочек 2011 и 2013 годов рождения. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, говорится в сообщении СКР в Telegram.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Следователи осматривают место происшествия. Изучаются обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Москвы уточнила, что, учитывая отказ водителя от медосвидетельствования, дело может быть переквалифицировано на п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД с пострадавшими, совершенное лицом в состоянии опьянения или отказавшимся от медосвидетельствования). В таком случае водителю будет грозить до семи лет лишения свободы вместо максимальных двух лет колонии, которые предусмотрены по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

По данным ТАСС, водитель задержан. Как сообщил источник агентства, Mercedes, сбивший пешеходов, ранее четыре раза попадал в ДТП. За его машиной числится 108 штрафов, не оплачен только один из них — на 5 тыс. руб.

Леонид Уварчев