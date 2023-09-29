Курс доллара. Прогноз на 2–6 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Американская валюта ускорила свой рост на российском рынке. По итогам торгов пятницы курс доллара США составил 97,97 руб./$, что более чем на 1,7 руб. выше значения закрытия предшествующей недели. Этому способствует высокий спрос на валюту со стороны импортеров и спекулянтов, а также рост его курса на мировом рынке. Против рубля играет снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в связи с завершением налогового периода.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|96.00-98.50
|Банк Русский Стандарт
|96.50-98.50
|Банк Зенит
|98.00
|«БКС Мир инвестиций»
|96.00-99.00
|ПСБ
|97.00-99.00
|Консенсус-прогноз *
|97.65
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Ориентир на начало недели — 97–99 руб./$
Рубль в конце недели сохраняет тенденцию к ослаблению на фоне невысоких объемов торгов, отражающих ограниченность предложения валюты со стороны экспорта. В ожидании введения мер по сдерживанию ослабления российской валюты вероятность выхода пары доллар-рубль к отметке, превышающей 100 руб., выглядят высокой. Ориентир на начало недели — 97–99 руб./$.
Рост сырьевых котировок проецируется в курсовую динамику российской валюты с временным лагом
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 96–99. Завершение налогового периода, как и в предыдущие месяцы, лишило рубль локальной поддержки. Усугубляют положение нацвалюты негативная динамика на рынке рублевого долга и сила самого доллара. Индекс DXY курсирует на уровне годовых максимумов, оказывая давление на стоимость риск-активов. Вместе с тем краткосрочно мы не ждем развития девальвационного импульса и ухода доллара к 100 и выше. Во-первых, стабилизировать рубль могут высокие цены на нефть, установившиеся в сентябре. Рост сырьевых котировок проецируется в курсовую динамику российской валюты с временным лагом. Во-вторых, сам доллар может начать терять позиции к остальным валютам в случае, если в США будет предотвращен shutdown.
Власти по-прежнему посылают неопределенные сигналы о возможных мерах поддержки рубля
Окончание налогового периода и понижательная коррекция нефтяных цен играют не в пользу позитивной динамики рубля на краткосрочном горизонте. Власти по-прежнему посылают неопределенные сигналы о возможных мерах поддержки рубля, при этом финансовые власти выступают за временное усиление контроля за движением капитала, а Центробанк является противником подобных регулятивных механизмов. Не исключено, что в подобной ситуации спекулятивные стратегии могут приблизить курс доллара вплотную к уровню 100 руб., после чего возможна восстановительная динамика.
Против рубля в краткосрочной перспективе может сыграть завершение налогового периода
Российская национальная валюта находится под давлением на фоне последних обсуждений китайского опыта администрирования валютного курса, вызывая повышенную волатильность рубля. Добавить же оптимизма рублю пока могут растущие цены на энергоносители. Против рубля в краткосрочной перспективе может сыграть завершение налогового периода, которое на текущий момент еще не оказало значительного влияния на бивалютную корзину. В части стоимости доллара яркой динамики не наблюдается в связи с отсутствием заметных драйверов для движения. Опубликованные данные Министерства торговли США о росте экономики страны на 2,1% в пересчете на годовые темпы уложились в ожидания инвесторов и прогнозы аналитиков, поэтому на курс американской валюты заметного влияния не оказали. Незначительное отрицательное влияние на доллар оказали результаты аукциона по продаже семилетних гособлигаций США.
Участники рынка начнут формировать свои стратегии с перспективой на новый год
До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар-рубль в диапазоне 96–98,5 руб./$. Рубль продолжил плавно ослабевать в отношении доллара на фоне завершения налогового периода в РФ, в рамках которого компании конвертировали свою валютную выручку, и повышения индекса доллара на мировых площадках из-за сохраняющихся ожиданий по дальнейшему росту долларовой процентной ставки. Отметим, что в субботу завершается финансовый год в США, а со следующей недели уже начнется новый. Участники рынка начнут формировать свои стратегии с перспективой на новый год, что, возможно, внесет некоторые позитивные перемены на рынки. Из важных событий мы выделяем заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+, которое состоится в среду. Последнее время наблюдается позитивная динамика на рынке нефти. В среднесрочном горизонте этот фактор должен оказать позитивное влияние на российскую валюту.