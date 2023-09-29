Курс доллара. Прогноз на 2–6 октября

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Ориентир на начало недели — 97–99 руб./$ Рубль в конце недели сохраняет тенденцию к ослаблению на фоне невысоких объемов торгов, отражающих ограниченность предложения валюты со стороны экспорта. В ожидании введения мер по сдерживанию ослабления российской валюты вероятность выхода пары доллар-рубль к отметке, превышающей 100 руб., выглядят высокой. Ориентир на начало недели — 97–99 руб./$.

Денис Буйволов,

аналитик Рост сырьевых котировок проецируется в курсовую динамику российской валюты с временным лагом Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 96–99. Завершение налогового периода, как и в предыдущие месяцы, лишило рубль локальной поддержки. Усугубляют положение нацвалюты негативная динамика на рынке рублевого долга и сила самого доллара. Индекс DXY курсирует на уровне годовых максимумов, оказывая давление на стоимость риск-активов. Вместе с тем краткосрочно мы не ждем развития девальвационного импульса и ухода доллара к 100 и выше. Во-первых, стабилизировать рубль могут высокие цены на нефть, установившиеся в сентябре. Рост сырьевых котировок проецируется в курсовую динамику российской валюты с временным лагом. Во-вторых, сам доллар может начать терять позиции к остальным валютам в случае, если в США будет предотвращен shutdown.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Власти по-прежнему посылают неопределенные сигналы о возможных мерах поддержки рубля Окончание налогового периода и понижательная коррекция нефтяных цен играют не в пользу позитивной динамики рубля на краткосрочном горизонте. Власти по-прежнему посылают неопределенные сигналы о возможных мерах поддержки рубля, при этом финансовые власти выступают за временное усиление контроля за движением капитала, а Центробанк является противником подобных регулятивных механизмов. Не исключено, что в подобной ситуации спекулятивные стратегии могут приблизить курс доллара вплотную к уровню 100 руб., после чего возможна восстановительная динамика.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Против рубля в краткосрочной перспективе может сыграть завершение налогового периода Российская национальная валюта находится под давлением на фоне последних обсуждений китайского опыта администрирования валютного курса, вызывая повышенную волатильность рубля. Добавить же оптимизма рублю пока могут растущие цены на энергоносители. Против рубля в краткосрочной перспективе может сыграть завершение налогового периода, которое на текущий момент еще не оказало значительного влияния на бивалютную корзину. В части стоимости доллара яркой динамики не наблюдается в связи с отсутствием заметных драйверов для движения. Опубликованные данные Министерства торговли США о росте экономики страны на 2,1% в пересчете на годовые темпы уложились в ожидания инвесторов и прогнозы аналитиков, поэтому на курс американской валюты заметного влияния не оказали. Незначительное отрицательное влияние на доллар оказали результаты аукциона по продаже семилетних гособлигаций США.