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В Ярославской области 41 здание украсили архитектурной подсветкой

В Ярославской области в этом году архитектурную подсветку подключили на 41 объекте. Работа по подсветке зданий по инициативе губернатора Михаила Евраева ведется в регионе с прошлого года. Тогда архитектурной подсветкой украсили 56 зданий. 

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Региональное министерство культуры в этом году запланировало работы по подсветке на 70 зданиях. Уже подключили 41 объект. Как уточнили в правительстве области, сейчас работы ведутся на пяти зданиях. В планах правительства подсветить еще 10 объектов в Ярославле, Переславле-Залесском, Большесельском, Даниловском и Угличском районах.

«В прошлом году мы начали большой проект по архитектурно-художественной подсветке зданий. На сегодня уже почти 100 объектов получили новое красивое освещение. В этом году продолжаем проект по всей территории региона. Обновленная подсветка не только украсит наши города и поселки в вечернее время, но и привлечет дополнительный поток туристов к замечательным архитектурным памятникам, которыми мы искренне гордимся. Как и планировали, делаем подсветку по всей территории области, даже в самых отдаленных районах. После завершения ремонта в следующем году подсветим ТЮЗ»,— отметил Михаил Евраев.

В осенне-зимний период подсветку начнут включать раньше и она должна будет работать всю ночь. Это поручение прозвучало на одном из заседаний правительства области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил «жестко контролировать» работу архитектурной подсветки ночью.

Алла Чижова

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