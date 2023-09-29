Глава Кабмина Киргизии: Путин посетит республику 12 октября

Председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что президент России Владимир Путин прибудет в республику 12 октября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу господина Жапарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава Кабмина Киргизии напомнил, что 13 октября в республике пройдет саммит СНГ, а 25 октября — заседание глав правительств стран Содружества и Шанхайской организации сотрудничества.

26 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в Киргизии обсудить с Владимиром Путиным два проекта сотрудничества государств — по производству самолетов и по строительству железнодорожной ветки, которая будет вести к портам Ленинградской области.

Эрдни Кагалтынов