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Коммерсантъ FM
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Глава Кабмина Киргизии: Путин посетит республику 12 октября

Председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что президент России Владимир Путин прибудет в республику 12 октября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу господина Жапарова.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава Кабмина Киргизии напомнил, что 13 октября в республике пройдет саммит СНГ, а 25 октября — заседание глав правительств стран Содружества и Шанхайской организации сотрудничества.

26 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в Киргизии обсудить с Владимиром Путиным два проекта сотрудничества государств — по производству самолетов и по строительству железнодорожной ветки, которая будет вести к портам Ленинградской области.

Эрдни Кагалтынов

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