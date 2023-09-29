В Гулькевичском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В Гулькевичском районе ввели карантин по АЧС на территории двух хозяйств. Сведения об этом опубликованы на портале администрации Краснодарского края.

Согласно постановлению губернатора Кубани, инфицированными объектами признаны два хозяйства в Тысячном сельском поселении.

На территории инфицированных предприятий будут действовать запреты на оборот животных, продукции, кормов и кормовых добавок.

Ранее из-за распространения АЧС на Кубани было принято решение уничтожить 57 тыс. голов свиней. Ущерб хозяйствам оценили в 500 млн руб.

Анастасия Донскова

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