ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на автомобили в Белгородской области

Два автомобиля были посечены взрывной волной в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью около 9:45 29 сентября. Таким образом была пресечена «попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ», считают в оборонном ведомстве.

Как Белгородская область пережила многочисленные атаки беспилотников в последние дни — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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