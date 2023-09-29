Холдинг «БСС» запустил в Петербурге производство для травматологии

Фармацевтический холдинг «БСС», который является крупнейшим отраслевым на Северо-Западе и имеет головной офис в Санкт-Петербурге, запустил проект по производству высокотехнологичной продукции для травматологии и ортопедии в Москве и Петербурге.

Как сообщает со ссылкой на официального представителя компании «Деловой Петербург», производством на собственных площадях холдинга в обеих столичных городах будет заниматься производственно-технологическое направление холдинга — ООО «ЭндоАрт». Речь идет о развитии инновационных решений в области эндопротезирования и аддитивных технологий, а также опытном и серийном импортозамещающем производстве конструкций. В частности, компания займется промышленной печатью для травматологии, которая позволит в короткие сроки производить индивидуальные биосовместимые элементы для замещения костных тканей.

«БСС» имеет статус системообразующего предприятия федерального уровня. Компания основана в 1996 году и насчитывает 77 представительств в различных регионах РФ. В ее активы входят как промышленные и складские комплексы, дистрибьюторская сеть, направление по работе с госзаказом, так и аптечная сеть «Алоэ».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге построят четвертую очередь фармацевтического завода Solopharm (ООО «Гротекс»).

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