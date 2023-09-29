В Ярославле завершается дорожный ремонт на Красной площади

В Ярославле подрядная организация заканчивает ремонт дороги на Красной площади. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ремонтировать дороги на Красной площади и улице Ушинского ООО «Восток Запад Транзит» начало 10 дней назад. По словам директора департамента дорожного хозяйства Ярослава Овчарова, на Красной площади уже уложен новый асфальт, осталось только нанести разметку. На улице Ушинского работы продолжаются, подрядчику потребуется еще две-три недели.

Кроме ремонта, планируется перенос пешеходного перехода в районе проспекта Октября и Красной площади в сторону улицы Некрасова. «Данное решение было принято совместно с сотрудниками ГИБДД, чтобы ликвидировать одно из мест концентрации ДТП. По рекомендации ГИБДД в будущем на месте нового пешеходного перехода будет установлен светофорный объект»,— сообщили в мэрии.

Алла Чижова