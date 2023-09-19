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В центре Ярославля начали ремонтировать три дороги

В Ярославле подрядные организации приступили к ремонту дорог на улицах Свободы, Ушинского и Красной площади. Об этом сообщили в мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Сегодня подрядчик приступил к снятию асфальта на улице Ушинского и Красной площади и демонтажу тротуарной плитки от Красной площади до площади Волкова. Как рассказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев, работы должны выполнить за 3-4 недели, пока позволяют погодные условия. Работы ведет ООО «Восток Запад Транзит».

На улице Свободы начали демонтаж бордюров и тротуарной плитки. В этом году планируется выполнить работы на участке от улицы Комсомольской до Республиканской. Подрядчиком выступает АО «Рыбинское УМСР».

Алла Чижова

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