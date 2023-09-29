Яковлевский ГОК «Северстали» вложил 670 млн рублей в мероприятия по безопасности труда

Расположенный в Белгородской области Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК, входит в ПАО «Северсталь») вложил более 670 млн руб. в мероприятия по безопасности труда в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. За последние шесть лет ГОК направил на проекты по охране труда, промышленной безопасности и экологии более 1 млрд руб.

«Перед предприятием стоит цель по исключению тяжелого и смертельного травматизма. Для этого на Яковлевском ГОКе реализуется несколько направлений работы: усиление производственного контроля, внедрение технических мероприятий, обучение и развитие персонала, совершенствование работы с подрядными организациями»,— рассказал гендиректор предприятия Денис Голубничий.

В 2019 году на комбинате стартовал проект «Цифровая шахта», для которого на глубине 700 м было развернуто более 12 км оптоволоконной линии и более 200 точек Wi-Fi. По ним данные с горной техники, статусы и динамика выполнения работ на участках попадают в диспетчерский пункт. Там же можно «оперативно» связаться с мастерами смены и отследить местонахождение каждого сотрудника благодаря системе позиционирования. Для этого сотрудникам ГОКа в 2022 году закупили специальные «подземные телефоны» — сегодня используется 61 такое устройство, в октябре поступят еще 69.

С 2021 года предприятие закупило четыре кровлеоборочные машины в шахту для оборки заколов — образовавшихся в горном массиве трещин, которые могут привести к обрушению породы. С 2023-го эту технику начали оснащать камерами с возможностью записи и передачи данных по Wi-Fi на поверхность. Система включает в себя саму камеру, записывающее и передающее устройства, а также источник бесперебойного питания до восьми часов работы. «В дальнейшем благодаря машинному зрению камеры будут самостоятельно определять опасные действия сотрудников и формировать базу данных из таких событий для анализа и их устранения»,— рассказали в пресс-службе ГОКа.

Проекты машинного зрения внедряются и в «подразделениях поверхности». Так, с 2022 года в тестовом режиме на двух пассажирских автобусах установлена система мониторинга за состоянием водителей. «Устройство отслеживает усталость водителя и небезопасное поведение за рулем, такое как разговор по телефону, курение, не пристегнутый ремень, отвлечение от дороги, и сигнализирует об этом»,— объяснили представители компании. До конца 2024 года планируется оснастить такими камерами 25 автобусов и 21 самосвал.

«В результате в 2023 году LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности) на Яковлевском ГОКе составил 1,66 (показатель в 2022 году — 4,48). Кроме того, на комбинате с начала года зафиксировано отсутствие смертельных и тяжелых травм»,— заключили в пресс-службе предприятия.

В сентябре на Яковлевском ГОКе произошло обрушение бетона с борта горной выработки в подземном руднике.

Алина Морозова

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