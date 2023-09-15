На Яковлевском ГОКе произошло обрушение бетона в подземном руднике

На расположенном в Белгородской области Яковлевском горно-обогатительном комбинате (ГОК, входит в «Северсталь») обрушился бетон с борта горной выработки в подземном руднике. Инцидент произошел утром 15 сентября, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГОКа. «Для контроля ситуации» на место направлен отряд военизированной горно-спасательной части.

«Никто из сотрудников не пострадал, предприятие работает в штатном режиме. Информация о потерянных сотрудниках не соответствует действительности»,— добавили в пресс-службе предприятия.

О реализации инвестпроектов на Яковлевском ГОКе — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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