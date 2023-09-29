Путин: для развивающихся стран кредитные обязательства стали контрибуцией

Международная финансовая система выстроена в интересах «золотого миллиарда» и нуждается в изменениях, так как существующие кредитные обязательства стали носить форму оброка и контрибуции для развивающихся стран. Об этом заявил президент Владимир Путин на первой парламентской конференции «Россия—Латинская Америка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин принимает участие в открытии Международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка"

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Президент РФ Владимир Путин принимает участие в открытии Международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка"

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Кредитные обязательства, которые сформулированы на многие развивающиеся рынки, уже носят даже не форму кредитных обязательств — это какой-то оброк, это какая-то контрибуция, но этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила в международной сфере»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, страны «золотого миллиарда» эксплуатируют остальной мир. «Они, вот этот "золотой миллиард", точнее сказать, руководители этих стран "золотого миллиарда", они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением: и технологическим, и информационным, и финансовым»,— добавил президент России.

Во время выступления на конференции Владимир Путин сказал, что Россия выступает за самостоятельность Латинской Америки на международной арене. В этих целях, по словам президента, страна готова выстраивать с регионом «взаимодействие на двусторонней основе» и «тесно работать» с ее интеграционными объединениями.

Президент также заявил, что товарооборот России и Латинской Америки за последние пять лет увеличился на 25%. Его дальнейшему развитию, как сказал Владимир Путин, будет способствовать переход в финансовых расчетах на национальные валюты, выстраивание каналов кредитно-банковского сотрудничества и налаживание новых транспортно-логистических цепочек.

В начале сентября был опубликован обзор Focus Economics, в котором сказано, что экономика стран Латинской Америки будет развиваться с наиболее низкими темпами среди других развивающихся регионов мира. Замедление темпов роста в текущем году (до 1,6% по сравнению с прошлым годом) связано с восстановлением активности на фоне снятия ковидных ограничений, снижением мировых цен на некоторые виды экспортируемого сырья и засухой в Аргентине и Уругвае.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Латинская Америка не спешит расти».

Петр Бузлаев