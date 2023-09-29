Apple добавила в iCloud.com новые функции

Американская корпорация Apple выпустила обновление своего сайта iCloud.com, в котором добавила новые функции, включая возможность настраивать домашнюю страницу. В облачном хранилище появился предварительный просмотр файлов перед загрузкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В iCloud.com теперь можно получать браузерные уведомления календаря и почты. С главной страницы получится сразу загрузить файл в облако или отметить задачу в напоминаниях. Также в заметках появилась функция вставки ссылок на другую заметку, как это сделано в iOS 17.

В облачном хранилище теперь по-новому представлены списки файлов, а перед загрузкой можно получить предпросмотр документа, выделив его и удерживая нажатой клавишу пробела. В почте можно прикреплять файлы из хранилища или менеджера фото, а также отменять отправку письма. В фотографиях стал доступен режим «Воспоминания» и слайд-шоу.

Евгений Федуненко