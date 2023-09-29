Юрист из Новороссийска пытается оспорить запрет на кормление бездомных животных

Юрист из Новороссийска Наталья Каменская направила иск в Краснодарский краевой суд к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, не согласившись с введением запрета на кормление бездомных животных. Об этом сообщает «Юга.Ру».

Госпожа Каменская просит признать недействительными четвертый и пятый абзацы пункта 5.1 постановления главы края №149 от 23 марта о правилах обращения с бездомными животными. Речь идет о запрете кормления и контактов с бездомными собаками и кошками на территории населенных пунктов. Постановление вступило в силу 1 сентября текущего года.

«Считаю подобный нормативный акт просто саботированием требований закона об ответственном обращении с животными и нежеланием формировать здоровое, полноценное общество»,— цитирует издание заявление юриста.

На предварительном заседании, которое состоялось 26 сентября, Наталья Каменская представила суду 10 видеозаписей. На кадрах зафиксированы чеки на корма и то, как она кормит бездомных животных. В деле участвует департамент ветеринарии, участвовавший в разработке постановления. Следующее слушание состоится 9 октября.

Ранее против положений документа выступили краснодарские зоозащитники. Активисты выразили несогласие с политикой властей края из-за отсутствия мер по предотвращению пополнения популяции уличных животных — обязательной стерилизации и чипирования владельческих животных, отсутствием административного наказания граждан, оставляющих животных на самовыгуле.

Анастасия Донскова

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