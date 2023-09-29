Жители Петербурга вывели город на второе место по активности туристов за лето

Санкт-Петербург занял вторую строчку среди городов России по активности жителей в качестве туристов за три месяца лета. Северная столица уступила лишь Москве, сообщили в пресс-службе ПАО «МегаФон».

Активными путешественниками по России стали москвичи (-2% относительно аналогичного периода прошлого года), петербуржцы (+2%) и самарчане (+5%). Прошедшим летом также изучали края страны жители Югры (+5,5%) и Башкирии (+7%).

«МегаФон» определил и регионы, на которые с июня по август возрос спрос со стороны туристов. В Мурманскую области приехали на 39% больше жителей России, чем летом 2022 года. Увеличение спроса продемонстрировали также Амурская область (+17%) и Дагестан (+17%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году поток туристов из Китая в Петербург может составить от 10 до 30% от уровня 2019 года.

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