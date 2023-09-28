Турпоток из Китая в Петербург в 2024 году составит 10-30% от уровня 2019 года

В Санкт-Петербурге дали прогноз по потоку туристов из Китая на следующий год. Ожидается, что город посетят до 285 тыс. иностранцев, предают «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Прогнозируемый турпоток составит от 10 до 30% от допандемийного уровня (2019 год). Глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев напомнил, что тогда Северную столицу посетили 951 тыс. китайцев. На достижение прежних показателей может понадобиться три-четыре года.

Более оптимистичный прогноз дает менеджер по продукту китайской туристической компании Beijing Romaworld International Travel Co., Ltd. Чжан Хуаэн, считает, что поток туристов дойдет до 600 тыс. человек. Этому должно посодействовать соглашение о безвизовых туристических поездках, которое после пандемии возобновили в конце февраля текущего года.

Ранее сообщалось, что в Петербург с начала 2023 года приехало в 12 раз больше организованных туристов по сравнению с Москвой.

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