На Урале ликвидировали нарколабораторию, где произвели более 80 кг наркотиков

На территории Тюменской области ликвидировали нарколабораторию, в которой произвели более 80 кг наркотиков. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, двое обвиняемых мужчин заключены под стражу, уголовное дело направлено на рассмотрение в Тюменский районный суд.

По данным следствия, в период с марта 2020 года по апрель 2022 года 28-летний житель ХМАО и 31-летний тюменец сговорились с неустановленными лицами в интернете, после чего начали принимать участие в преступной группе по производству и сбыту наркотиков.

Как сказано в сообщении, один из обвиняемых построил на купленном в Курганской области земельный участок, а затем закупил по инструкции соучастников необходимое оборудование и ингредиенты. Там он и изготовил более 80 кг наркотиков. Второй мужчина был курьером по доставке крупных партий наркотиков в различные города России. В октябре 2022 года курьера задержала полиция на территории Курганской области с наркотиками массой более 30 кг.

В зависимости от роли и степени участия мужчины обвиняются по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотиков), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное с использованием интернета, организованное группой, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотиков), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Напомним, ранее Ленинский районный суд Нижнего Тагила заключил под домашний арест сотрудника ГУ ФСИН по Свердловской области Э. Миронова, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Полина Хабарова

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