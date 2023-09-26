На Урале сотрудника ФСИН обвиняют в незаконном обороте наркотиков

Ленинский районный суд Нижнего Тагила по ходатайству следователя заключил под домашний арест сотрудника ГУ ФСИН по Свердловской области Э. Миронова, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет находиться под домашним арестом до 22 ноября. Как сообщили в суде, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ (тяжкие преступления), он обвиняется по ч. 1 и 2 ст. 228.1 УК РФ (хранение, изготовление и покупка наркотиков в крупном размере).

Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе, на данный момент обвиняемому грозит от четырех до восьми лет лишения свободы. Сейчас расследованием уголовного дела занимаются следователи.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте