Саратовский министр природы: «Массовой вырубки на Кумысной поляне не будет»

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин прокомментировал ситуацию с разрешением вырубки деревьев на территории расположенного в Саратове памятника природы «Кумысная поляна». Напомним, вчера соответствующее постановление выпустил губернатор Роман Бусаргин.

Господин Доронин объяснил, что последние несколько лет на указанной территории строят высоковольтную линию для обеспечения местных жителей электричеством.

«ЛЭП тянут под землей, но есть риск, что будут участки, где это технически невозможно. Если такое произойдет, возможна вырубка лишь небольшой части, но исключительно в рекреационной зоне на земельных участках, принадлежащих муниципалитету», — заверил министр.

Для вырубки тянущей электричество компании потребуется разрешение комитета ЖКХ и администрации Саратова. Затем организации нужно будет выплатить компенсацию, которую город потратит на восстановление зелени.

Дарья Васенина

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