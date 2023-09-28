На Кумысной поляне Саратова разрешили снос деревьев для линий электропередач

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин разрешил вырубать природный парк «Кумысная поляна». Постановление кабинета министров за подписью главы региона опубликовано на сайте правительства.

Документ исключает из нормы 2021 года условие, согласно которому проведения по территории охраняемой природной зоны трасс высоковольтных сетей возможно только на свободных от деревьев участков.

Вместо него тот же абзац дополняется словами: «Во всех функциональных зонах памятника природы на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, разрешены снос и обрезка зеленых насаждений на основании разрешения на снос, обрезку зеленых насаждений, выдаваемого уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования „Город Саратов“».

Ранее министр инвестиционной политики региона Сергей Марченко сообщил, что власти нашли способ запитать производства в расположенном возле Кумысной поляны Столыпинском индустриальном парке, для которого нужно порядка 8 МВт мощности.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.