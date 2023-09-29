Площадь пожара на полигоне ТБО и лесничества в Удмуртии достигла 1,6 га

В Удмуртии продолжаются работы по тушению возгорания на территории Можгинского лесничества и свалки ТБО. В настоящее время пожар локализовали на площади 1,6 га, сообщил в Telegram министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

По словам господина Удалова, ситуация усложняется тем, что огонь поразил несанкционированную свалку, в результате чего образовалось тление. Это объект накопленного вреда, куда десятилетиями свозились отходы. В настоящее время его высота составляет порядка 6 м.

На месте работают 27 человек и 16 единиц техники. В помощь дополнительно направят несколько единиц специализированной техники.

«Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Мониторинг продолжится до полной ликвидации возгорания»,— отметил Денис Удалов.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, риска дальнейшего распространения огня нет.