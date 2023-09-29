В Можге не зафиксировали вредных веществ при горении закрытого полигона ТБО

В результате исследования проб воздуха, отобранных в районе горения закрытого полигона ТБО в Можге, не обнаружено вредных веществ. К такому выводу пришло управление Роспотребнадзора по республике и различные технические службы, рассказал в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов.

В настоящее время на объекте продолжается тление, однако риска дальнейшего распространения огня нет. «Будем держать ситуацию на контроле»,— подчеркнул господин Бречалов.

Напомним, в Удмуртии на территории Можгинского лесничества 28 сентября зарегистрировали пожар, который затронул также бывшую свалку твердых бытовых отходов. Общая площадь возгорания превышает 0,5 га. Ликвидировать пожар планировалось в течение суток.