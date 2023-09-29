Два человека погибли в столкновении грузовика и «ВАЗа» под Курском

В результате столкновения грузовика и «ВАЗа» на 10-м километре дороги «Южный объезд города Курска» погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, столкнулись ехавший в сторону облцентра большегруз, который вел 53-летний мужчина, и двигавшийся во встречном направлении ВАЗ-2114 под управлением 31-летнего автомобилиста.

В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Личность последнего уточняется. По факту ДТП проводится проверка для установления обстоятельств и причин происшествия.

Накануне три человека погибли в столкновении грузовика и внедорожника на воронежской трассе.

Алина Морозова

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