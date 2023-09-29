На Кубани нашли инвесторов для создания четырех мусороперерабатывающих заводов
На Кубани нашли инвесторов для реализации четырех проектов в области переработки мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.
Как отметил господин Буцаев, инициатива подготовлена и представлена на рассмотрение губернатору региона и правительству. В случае принятия концессионных инициатив властями с инвесторами подпишут соглашения о строительстве объектов.
Ежегодно Краснодарский край производит от 2,5 млн до 3 млн тонн отходов. Показатели увеличиваются ежегодно с ростом миграционного потока и приездом отдыхающих во время туристического сезона. Переработка мусора позволит снизить объемы захоронения отходов в крае.
До конца 2024 года в Краснодарском крае планируется открыть экопромышленный парк по переработке вторсырья, резиденты которого смогут производить до 70 тыс. тонн вторсырья в год.
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