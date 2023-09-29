Курский гарнизонный суд взыскал 900 тысяч рублей с уволенного в запас лейтенанта

Более 900 тыс. руб. было взыскано с уволенного в запас лейтенанта, который также был отчислен из Московского высшего общевойскового училища. Такое решение принял Курский гарнизонный военный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По материалам дела, 1 октября 2018 года ответчик заключил контракт о прохождении военной службы на период освоения образовательной программы и на пять лет после окончания вуза. В 2021-м он был назначен на должность командира мотострелкового взвода мотострелкового батальона, однако в 2022-м году был досрочно уволен «в связи с невыполнением условий контракта» и исключен из списков личного состава.

По условиям контракта, в таком случае молодой человек должен был возместить средства, выделенные из федерального бюджета на его военную подготовку. Однако лейтенант не сделал этого добровольно, поэтому военный прокурор обратился в суд. Решение в законную силу пока не вступило.

Почему гарнизонные суды макрорегиона стали чаще выносить условные наказания военным, обвиняемым в совершении тяжких преступлений, — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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