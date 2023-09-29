Для дальнейшего упрощения частных инвестиций в драгоценные камни необходимо поступательно развивать инфраструктуру обратного выкупа. Об этом на площадке Московского финансового форума заявила руководитель дивизионов «Частный капитал» и «Финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова. «Мы предложили инвестиционные бриллианты клиентам ПСБ Private Banking в июне этого года. Клиентам доступны как редкие экземпляры с наибольшим инвестиционным потенциалом и высокой коллекционной стоимостью, так и "бриллиантовые корзины" — наборы драгоценных камней с единой ценой за карат, для которых предусмотрена опция хранения и обратного выкупа»,— рассказала Юлия Карпова.

«Яндекс Go» запустил сервис аренды самокатов в Белграде, сообщили в компании. Он станет первым кикшеринговым сервисом в Сербии. Пользователи в Белграде смогут арендовать самокаты Ninebot Max Plus, максимальная скорость которых достигает 25 км/ч. При этом, как уточняют в компании, они будут снижать ее в многолюдных местах автоматически.

МТС-банк готовится запустить сервис для оплаты зарубежных стриминговых и игровых сервисов, например, Steam, PlayStation, Xbox и Crunchyroll. Соответствующая информация появилась в мобильном приложении организации. Это произойдет в первой половине октября. Услуга будет доступна всем, совершать оплату можно будет не только с карт МТС-банка.