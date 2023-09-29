Из-за мотофестиваля в Петербурге ограничат движение транспорта в двух районах

Фестиваль «мотоГТО» пройдет 30 сентября в Санкт-Петербурге и ограничит движение в Петроградском и частично Василеостровском районах города. Мероприятие состоится в рамках закрытия мотосезона, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

На целый день (с 00:00 до 23:59) будет запрещена остановка на 19 улицах, среди которых Петроградская ул. от Морского пр. до Песочной наб., Каменноостровский пр. от Песочной наб. до ул. Куйбышева, Большой пр. П.С. в направлении от пр. Добролюбова к Тучкову мосту и другие.

Проезжая часть ул. Куйбышева на пересечении с Каменноостровским проспектом с 15.50 до 17.00 будет сужена. На 26 участках дорог 15:50 до 17:00 запретят движение транспортных средств, в том числе на Биржевом и Тучковом мостах. Подробнее ознакомиться с ограничениями можно на сайте комитета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 23 ввели запрет на остановку на участке набережной канала Грибоедова из-за съемок сериала «Чистые».

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