В центре Петербурга снова ограничат движение из-за киносъемок

В ближайшие выходные в центре Санкт-Петербурга будут ограничивать движение из-за киносъемок.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, в субботу, 23 сентября, для автомобилистов, в частности, вводится запрет остановки по нечетной (от Садовой улицы до проспекта Римского-Корсакова) и четной (от дома №178 до №174) сторонах набережной канала Грибоедова. Там будут снимать сериал «Чистые». Ограничение будет действовать с 00:00 до 21:00.

Кроме этого, данные участки набережной, а также Садовую улицу (от набережной канала Грибоедова до проспекта Римского-Корсакова) полностью перекроют на период с 06:00 до 21:00.

В свою очередь, в воскресенье, 24 сентября, съемки кинофильма «Онегин» временно ограничат движение по Миллионной улице — на участке от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. Также для водителей окажется недоступна набережная Зимней канавки и проезд вдоль домов №4 и №6-8 по Дворцовой площади.

Напомним, на минувшей неделе съемки киносериала «Берлинская жара» ограничивали движение транспорта по улице Репина на Васильевском острове.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте