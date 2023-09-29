Росатом построит в Петербурге Центр циклотронных технологий

АО «Росатом» построит в Санкт-Петербурге центр циклотронных технологий для ядерной медицины. Комплекс создадут на базе АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (входит в Росатом). Соответствующий договор между институтом и АО «НИИЭФА» (входит в Росатом) уже заключен. Предварительный срок реализации проекта — 2026 год, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Росатом» Фото: Пресс-служба АО «Росатом»

Циклотрон будет использоваться для наработки изотопов, которые широко применяются в ядерной медицине для диагностики социально-значимых заболеваний, прежде всего кардиологических и онкологических.

По словам заместителя научного руководителя АО «НИИЭФА» Юрия Гавриша, по своим параметрам циклотрон СС-30/15 может использоваться не только для наработки изотопов, но и в борнейтронзахватной, и просто в нейтронной терапии.

АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» — первая научная организация в области атомной науки и техники в РФ, основанная в 1922 году в Санкт-Петербурге.

Институт развивает собственную школу циклотронных технологий. В 1937 году в стенах института был запущен первый в Европе циклотрон, на котором удалось получить первые количества плутония и приступить к разработке крупномасштабной технологии выделения плутония из облученного урана.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что завод «Киров-Энергомаш» (входит в «Росатом») официально сменил владельца.

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