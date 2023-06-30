Завод «Киров-Энергомаш» официально сменил владельца

С 28 июня 2023 года новым владельцем петербургского АО «Завод "Киров-Энергомаш"» официально стало АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» (входит в госкорпорацию «Росатом»). На выписку из ЕГРЮЛ обратил внимание «Деловой Петербург».

Предыдущий владелец — ПАО «Кировский завод» — покинул состав учредителей.

О завершении сделки по продаже 100% акций предприятия стало известно накануне ПМЭФ-2023.

О возможной продаже Кировским заводом своего предприятия «Киров-Энергомаш» (КЭМ), производящего паровые турбины для атомных ледоколов, «Ъ» писал еще в сентябре прошлого года. Тогда же назывался и возможный покупатель — Росатом.

По оценкам экспертов, стоимость сделки могла составить 12 млрд рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте