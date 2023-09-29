Гендиректор ФК «Пари НН» объявил о наборе боксеров и борцов в свою команду

В ответ на решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК) признать справедливым судейство на матче футбольных клубов «Пари НН» и «Спартак», руководство нижегородской команды заявило, что «раздосадовано» таким решением и объявило о наборе боксеров и самбистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Если вы профессиональный боксер или самбист, умеете при незначительном контакте, случайно и без лишней агрессии, с применением незначительной силы вырубать соперников, пришлите скорее нам свои резюме. Мы подпишем с вами контракт. Нам в команде нужны и такие профессионалы»,— с иронией написал в своем Telegram-канале генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Как писал «Ъ-Приволжье», матч между «Пари НН» и «Спартаком» прошел 19 сентября. Московский клуб выиграл со счетом 3:0. Руководство нижегородского клуба посчитало, что «Спартак» играл слишком жестко, а арбитры не отреагировали на ряд нарушений со стороны москвичей. По итогам матча руководство «Пари НН» направило в ЭСК жалобу по пяти эпизодам судейства. Рассмотрев жалобы, комиссия признала судейство справедливым.

Андрей Репин