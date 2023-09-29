Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректор ФК «Пари НН» объявил о наборе боксеров и борцов в свою команду

В ответ на решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК) признать справедливым судейство на матче футбольных клубов «Пари НН» и «Спартак», руководство нижегородской команды заявило, что «раздосадовано» таким решением и объявило о наборе боксеров и самбистов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Если вы профессиональный боксер или самбист, умеете при незначительном контакте, случайно и без лишней агрессии, с применением незначительной силы вырубать соперников, пришлите скорее нам свои резюме. Мы подпишем с вами контракт. Нам в команде нужны и такие профессионалы»,— с иронией написал в своем Telegram-канале генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Как писал «Ъ-Приволжье», матч между «Пари НН» и «Спартаком» прошел 19 сентября. Московский клуб выиграл со счетом 3:0. Руководство нижегородского клуба посчитало, что «Спартак» играл слишком жестко, а арбитры не отреагировали на ряд нарушений со стороны москвичей. По итогам матча руководство «Пари НН» направило в ЭСК жалобу по пяти эпизодам судейства. Рассмотрев жалобы, комиссия признала судейство справедливым.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...