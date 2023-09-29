Судейство в матче «Пари НН» со «Спартаком» признали справедливым

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрела претензии руководства клуба «Пари НН» к судейству в матче Кубка России с московским «Спартаком», прошедшем в Нижнем Новгороде 19 сентября. Нижегородский клуб оспаривал пять эпизодов с тремя неназначенными пенальти, засчитанным голом гостей на первой добавленной минуте ко второму тайму и отмененным голом хозяев поля на 48 минуте матча, который они проиграли со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В РФС сообщили, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 17-й минуте встречи, поскольку контакт спартаковца Никиты Чернова с Виктором Александровым из «Пари НН» был случайным. Также ЭКС не усмотрела причин для пенальти в ворота москвичей на 31-й минуте: единоборство игрока «Спартака» Наиля Умярова с Зе Турбо за верховой мяч прошло без нарушения правил. Кроме того, гол Эдгара Севикяна на 48-й минуте встречи не засчитали справедливо, так как перед взятием ворот игрок нижегородской команды нарушил правила против Наиля Умярова.

ЭСК решила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 59-й минуте матча: Александр Трошечкин из «Пари НН» инициировал контакт с Павлом Мелешиным. Гол «Спартака» на 91-ой минуте матча был засчитан верно, поскольку контакт рукой Тео Бонгонды с нижегородцем Виктором Александровым не является очевидной задержкой игрока.

«Пари НН» занимает седьмое место турнирной таблицы Российской Премьер-лиги, «Спартак» находится на четвертом месте. 30 сентября нижегородцы сыграют с московским «Локомотивом». Следующий матч за Кубок России «Пари НН» проведет с «Краснодаром» 4 октября.

Владимир Зубарев