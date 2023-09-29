В Сочи будут судить блогера-сыроеда Лютого за смерть сына от истощения

Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении блогера из Санкт-Петербурга Максима Лютого, придерживающегося взглядов сыроедения. Его подозревают в смерти ребенка после длительного голодания, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 11 февраля 2023 года у сожительницы блогера родился ребенок массой около 2300 гр. Роды проходили без оказания медпомощи, в дальнейшем родители не обращались к врачам. Кроме того, младенца не зарегистрировали в органах записи актов гражданского состояния.

Отец ребенка был сыроедом. Он употреблял в пищу продукты исключительно растительного происхождения, без термической обработки. Мужчина также придерживался практик длительного голодания и нестандартных методик оздоровления, в том числе обливания холодной водой и отказа от квалифицированной медпомощи, лекарств и препаратов.

К практикам питания и оздоровления он привлекал и новорожденного. Отец не менее пяти раз проводил суточные голодания сына, полностью лишая его пищи. Он также запрещал сожительнице кормить и ухаживать за ребенком.

Лютый обливал ребенка холодной водой, в результате чего вес младенца снизился до 1600 гр. Кроме того, у мальчика вследствие отсутствия питания развились заболевания в виде первичной кахексии, а также острая двухсторонняя бронхопневмония. Позже у ребенка усложнилось дыхание, начались хрипы и судороги. Его родители долго не обращались за медпомощью. 8 марта младенец скончался.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Максиму Лютому грозит до 15 лет лишения свободы.

26 сентября в Сочи вынесли приговор в отношении матери младенца. Суд назначил ей два года исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства.

Татьяна Ручкина

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