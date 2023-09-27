«Пари НН» оспорил результаты матча с московским «Спартаком»

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» оспорил пять эпизодов матча с московским «Спартаком», который прошел в Нижнем Новгороде 19 сентября. Обращение направлено в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Это моменты с неназначением пенальти на 17, 31 и 59 минутах, засчитанным голом на первой добавленной ко второму тайму минуте и отменой взятия ворот на 48 минуте»,— сообщили в службе коммуникаций РФС (цитата по ТАСС).

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородский клуб уступил москвичам со счетом 0:3. Два последних гола «Спартак» забил в добавленное время. Единственный гол «Пари-НН» в ворота соперника не был засчитан. По итогам матча «Спартак» гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России.

Так как матч начинался в 17:15, руководство клуба «Пари НН» просило нижегородских работодателей отпустить сотрудников на стадион, если они обратятся с соответствующей просьбой. Дирекция клуба даже распространила через социальные сети образец заявления, которое предлагали написать местным болельщикам. В итоге на стадионе «Нижний Новгород» присутствовали более 32 тыс. болельщиков.

Андрей Репин