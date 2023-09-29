На дачном участке в Свердловской области нашли тело женщины

В деревне Курманка Заречного городского округа Свердловской области обнаружено тело 39-летней жительницы Екатеринбурга Елены Косецкой. Об этом сообщил портал E1.ru.

Согласно полицейской ориентировке, тело с признаками насильственной смерти было найдено вблизи участка №46 на улице Лесная. «В совершении преступления подозревается мужчина на вид 30-40 лет, рост 175-180 см, светлые волосы. Возможно одет: темные брюки, темная куртка с капюшоном, черные кроссовки»,— сказано в ориентировке.

Как рассказали изданию родные погибшей, женщина пропала 25 сентября. На дачном участке женщины ведется стройка. «Она забрала восьмилетнего сына из школы, оставила его в квартире, а сама поехала с ревизией на стройку. Вечером мальчик позвонил отцу, который живет отдельно, и сказал, что мама не вернулась домой»,— передает портал слова родственников.

Машину Renault Arkana, которая, по данным издания, принадлежит Елене Косецкой, была найдена брошенной в кювете на ЕКАД. По словам очевидцев, в машине лежат пустые банки из-под алкоголя и детское кресло. Как передает портал, Renault недавно осматривали сотрудники ГИБДД. «Автомобиль был заперт, информации о его угоне не поступало, поэтому полицейские попытались дозвониться до собственницы. Однако ее телефон оказался недоступен»,— передает издание.

В региональном СУ СК «Ъ-Урал» ответили, что ситуация будет прокомментирована позже.

Напомним, ранее в квартире Ирбита нашли тело 36-летней женщины. Свердловчанка находилась на шестом месяце беременности, она работала педагогом-психологом в местном мотоциклетном техникуме.

Полина Хабарова

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