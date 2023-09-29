Мэр Ярославля подписал постановление о начале отопительного сезона

В Ярославле отопительный период 2023-2024 годов начнется с 2 октября. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что во всех районах Ярославской области 2 октября стало датой начала отопительного сезона. Мэр сегодня подписал постановление и поручил контролировать его исполнение заместителю мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николаю Степанову.

В ПАО «ТГК-2» рассказали, что именно управляющие организации и товарищества собственников жилья принимают теплоноситель и доставляют его до квартир. В организации пояснили, что для подачи отопления в квартиры потребуется дополнительное время после пуска тепла.

«Тепловые сети, по которым теплоноситель поступает в дома, невозможно включить одномоментно. Жилищные организации также не могут настроить внутридомовое оборудование и открыть задвижки в один момент. Так, у одной управляющей компании могут быть десятки обслуживаемых домов в разных районах города. Регулировка системы отопления в жилых домах требует времени, что и объясняет поэтапный вход города в отопительный сезон»,— говорится в сообщении «ТГК-2».

Алла Чижова