«ПСБ Лизинг» передал первые электрогрузовики EVM PRO по программе льготного лизинга автотранспорта от Минпромторга. Два автомобиля общей стоимостью 9 млн руб. были приобретены для перевозки металлолома между сортировочными центрами компании в Ростове-на-Дону и области. Сейчас по программе льготного лизинга от Минпромторга в «ПСБ Лизинг» можно приобрести новые отечественные транспортные средства с применением субсидии на оплату части авансового платежа.

Количество предзаказов на iPhone 15 оказалось вдвое больше, чем год назад на iPhone 14. Статистику приводит МТС, который открыл 29 сентября официальные продажи смартфонов нового поколения. 57% всех предзаказов приходится на модель iPhone 15 Pro Max, 38% — на версию 15 Pro, 4% — на базовую модель и 1% — на 15 Plus. В компании заявили, что в ближайшее время планируют привезти iPhone 15 в магазины не только Москвы и Санкт-Петербурга, но других регионов.

Стриминговый сервис Okko получил права на показ чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сервис будет транслировать до трех избранных матчей в неделю в текущем сезоне. Ключевые игры будут показаны на телеканале «Okko Спорт». Трансляции будут доступны подписчикам уже 29 сентября, когда сыграют «Аль-Таи» с «Аль-Насром» Криштиану Роналду и «Аль-Хиляль» Неймара с «Аль-Шабабом». Матчи будут эксклюзивно доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи с возможностью выбора аудиодорожки на всех популярных устройствах.