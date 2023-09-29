В Тюменской области запретили использовать беспилотники

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о запрете на использование беспилотных воздушных судов, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. «Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона»,— сообщил господин Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам главы региона запрет не будет касаться беспилотников, которые используют в сельскохозяйственных работах, геодезических работах, обследованиях состояния нефтегазопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и других опасных производственных объектов.

Напомним, в начале мая аналогичный запрет ввели в ряде других российских регионов. Незадолго до этого, ночью 3 мая, в Москве была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента.

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