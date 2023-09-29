Бюджет фонда ОМС в Петербурге превысит 150 млрд рублей в 2024 году

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Санкт-Петербурга в 2024 году составит 154,2 млрд рублей, что на 11,8 млрд рублей больше показателя текущего года, сообщили 29 сентября в пресс-службе Смольного.

Более 80% доходов территориального фонда — 123,6 млрд рублей составит федеральная субвенция. Еще 20,3 млрд рублей (13%) будут направлены из средств городского бюджета. Планируемый доход в бюджет от лечения иногородних граждан составит около 10 млрд рублей (6,5%).

Большая часть бюджета будет направлена на финансирование территориальной программы ОМС, объем которой составит 143,1 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2023 году.

Подушевой норматив на одного застрахованного в городе увеличится до 23 643 рублей, то есть на 5,4% в сравнении с прошлым годом. Средняя зарплата медработников увеличится на 8,6%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вице-губернатор Москаленко назвал среднюю зарплату врачей в Петербурге.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте