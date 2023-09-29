Вице-губернатор Москаленко назвал среднюю зарплату врачей в Петербурге

Уровень заработной платы врачей в Санкт-Петербурге составляет около 140 тысяч рублей, заявил вице-губернатор Валерий Москаленко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 сентября.

По словам чиновника, средняя заработная плата по остальным бюджетным категориям, кроме врачей и представителей научной сферы, по итогам 2023 года составит 75 900 рублей.

«Это то целевое значение, по которому идет финансирование», — отметил господин Москаленко.

Всего в 11 сферах, перечисленных в «майских указах» президента России, работает 250 тысяч человек. Заработная плата этих категорий должна соответствовать средней по региону, что в Петербурге уже происходит с 2018 году, уточнил вице-губернатор.

Ранее глава комитета здравоохранения города Дмитрий Лисовец отмечал, что средний доход специалистов в медицинских госучреждениях в Санкт- Петербурге по итогам 2022 года составил около 143 тысяч рублей.

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