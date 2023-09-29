«Цифровая Россия» дала старт всероссийскому конкурсу «Цифровая журналистика 2023»

Всероссийский ежегодный конкурс «Цифровая журналистика 2023» стартовал в рамках «Цифровой России» – федерального партийного проекта «Единой России». Об этом в пятницу сообщил федеральный координатор партпроекта, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

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«Сегодня, когда ИТ-отрасль играет ключевую роль в экономике нашей страны, «Цифровая Россия» приняла решение учредить конкурс «Цифровая журналистика 2023». Мы приглашаем принять участие в конкурсе журналистов, работающих в федеральных и региональных СМИ, а также представителей интернет-СМИ. Жанр материала и его конкретную тему автор определяет по своему усмотрению. Главное, чтобы материалы и сюжеты были посвящены цифровым технологиям, кибербезопасности, инновационным трендам и телекоммуникациям, информационной политике и другим темам, связанным со сферой ИТ», – сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту конкурса.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, освещение процессов внутри ИТ-отрасли – один из важнейших базовых факторов для цифровой трансформации экономики России. «Основную задачу конкурса мы видим в стимулировании интереса федеральных и региональных СМИ к всестороннему и объективному освещению вопросов цифровой трансформации и развитию ИТ-отрасли в России, в повышении информированности наших граждан о реализации нацпроекта «Цифровая экономика», а также других проектов и передовых практик», – сказала сенатор.

Как отметил директор по коммуникациям АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда: чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку, прикрепив активные ссылки на русскоязычные материалы, на его официальном сайте. «Прием заявок стартует с сегодняшнего дня и до 1 ноября 2023 года включительно. Участник конкурса может представить не более одной работы в одной из семи номинаций, в их числе – «Лучший ИТ-новостник года», «Лучший аналитический ИТ-материал» и «Лучшее ИТ-интервью». В каждой номинации определяется один победитель конкурса», – добавил он.

«Конкурсная комиссия во главе с Антоном Игоревичем Немкиным определит победителя конкурса. Каждый член комиссии будет проставлять баллы, учитывая критерии оценки. Затем баллы будут суммироваться, и победителем станет участник, набравший наибольшее количество баллов. В критерии оценки входят эксклюзивность материалов, оригинальность изложения, социальная значимость, актуальность и многое другое», – рассказала руководитель пресс-службы Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Виктория Поликарпова. Она добавила, что победителей конкурса выберут до 15 ноября, награждение состоится 1 декабря на торжественной церемонии в рамках отчетного мероприятия проекта «Цифровая Россия».

Помимо Антона Немкина, Ирины Рукавишниковой, Сергея Коляды и Виктории Поликарповой в конкурсную комиссию входят пресс-секретарь комитетa Госдумы по информполитике Ольга Розумий, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, руководитель пресс-службы «Мастерской новых медиа» Сергей Леваненков, директор департамента разработки и поддержки цифровых сервисов АНО «Диалог» Владимир Киселев и исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина.

«Единая Россия» запустила партийный проект «Цифровая Россия» в 2022 году для содействия цифровизации страны. В частности, проект направлен на поддержку представителей IT-сферы, обеспечение безопасности пользователей интернета, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.