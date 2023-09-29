Из-за сброса взрывных устройств с БПЛА 5 тысяч курян остались без света
В результате сброса взрывных устройств с беспилотника в Беловском районе Курской области утром остались без света 5 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
К 14:00 около половины потребителей было подключено к резервному источнику питания. Восстановительные работы планируется завершить к вечеру.
В Беловской центральной районной больнице при отключении электричества сработал дизель-генератор — учреждение работает в штатном режиме.
Прошедшей ночью над Курской областью было уничтожено десять беспилотников.