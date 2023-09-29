С начала года в Средиземном море погибло или пропало более 2,5 тыс. мигрантов

С начала года в Европу по Средиземному морю прибыло 186 тыс. мигрантов — это на 83% больше, чем за тот же период 2022-го. Об этом вчера, 28 сентября, заявила глава Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) Рувен Меникдивела на заседании Совета Безопасности ООН. Также она сообщила, что за этот период при пересечении Средиземного моря погибло или пропало без вести более 2,5 тыс. человек — почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Большинство мигрантов, пересекавших Средиземное море, оказывались в Италии — 130 тыс. человек. Среди других пунктов назначения — Греция, Кипр и Мальта. По словам госпожи Меникдивелы, более 102 тыс. мигрантов начинали свой путь через Средиземное море из Туниса, около 45 тыс.— из Ливии. Она также отметила, что многие из этих людей перед тем, как сесть на суда для переправки через море, проделали долгий путь по земле. Госпожа Меникдивела отметила, что путь из африканских стран, находящихся к югу от Сахары, до пунктов отплытия на берегах Средиземного моря «остается одним из самых опасных в мире».

Яна Рождественская