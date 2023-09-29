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Коммерсантъ FM
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Курс доллара превышал 98 рублей в ходе торгов на Мосбирже

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превышал 98 руб. впервые с 8 сентября, курс евро превысил 103 руб. впервые с 20 сентября.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во время торгов курс доллара достигал отметки 98,05 руб., евро — 103,92 руб. По состоянию на 14:35 мск доллар торгуется на отметке 97,79 руб., евро — на уровне 103,39 руб.

Ранее Минфин России в новом прогнозе сообщил, что ожидает укрепления рубля — 94,3 руб./$ до конца 2023 года за счет восстановления динамики импорта. При этом за период 2024–2026 годов ведомство прогнозирует динамику курса на уровне 90–92 руб./$. Минэкономики РФ также ожидает укрепление рубля в четвертом квартале 2023 года и в первом полугодии 2024-го, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024–2026 годы.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Александр Кислов

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